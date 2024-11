Quifinanza.it - Ford annuncia 4mila licenziamenti in Europa, mancano gli incentivi per l’elettrico

La crisi del settore auto innon risparmia anche brand storici e da sempre al centro del suo sviluppo tanto che, dopo l’ta riduzione di risorse e sedi operative da parte di Volkswagen, anche un altro colosso comeha reso noto di dover licenziarepersone entro il 2027. Questi tagli dell’azienda statunitense riguarderanno in particolar modo i suoi impianti in Gran Bretagna e in Germania. Anche in questo caso, alla base deidell’azienda automobilistica c’è la mancanza di certezze future sul mercato europeo, conche chiede nello specifico piùper le auto elettriche e una maggiore flessibilità sulle emissioni di CO2.entro il 2027“Quello che manca ine in Germania è un’agenda politica chiara per far avanzare la e-mobility”, ha detto lo chief financial officer diJohn Lawler riferendosi alla decisione presa dall’azienda di licenziarelavoratori entro il 2027.