David il suo agente ha dato le carte all’Inter | ecco quanto chiede

Leggi su Ilnerazzurro.it

Jonathanè il nome caldo per il futuro dell’Inter. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille la prossima estate, è al centro dell’interesse dei nerazzurri, che guidano la corsa insieme alla Juventus per assicurarsi il giocatore.Secondo Tuttosport, il suo, Nick Mavromaras, ha già presentato le condizioni per il trasferimento: un contratto quinquennale con uno stipendio netto di 6 milioni di euro, un ricco bonus alla firma e commissioni elevate. Il Lille, dal canto suo, aveva proposto un rinnovo annuale con una clausola rescissoria tra i 20 e i 30 milioni, per garantire un guadagno al club., che compirà 25 anni il prossimo 14 gennaio, rappresenta un profilo interessante non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il potenziale ritorno economico nell’ottica del player trading.