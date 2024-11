Lanazione.it - Centro di raccolta rifiuti. Partiti i lavori in via Giordania. Si concluderanno a giugno

Lo avevano preannunciato nel 2022 quando passò in giunta il progetto definitivo per la realizzazione in viadi un nuovodicomunale per la differenziata. La cifra che è stata destinata per ilè di 800mila euro. "Di questa cifra 380mila euro derivano dal finanziamento Pnrr. Rispetto all’area precedente è molto più ampia e andrà in contro alle problematiche presenti" dice l’assessore all’ambiente Erika Vanelli. "Isono già iniziati e termineranno a2025. Ilavrà 14 sezioni di conferimento e sette le abbiamo chiesto per il verde – ricorda Domenico Melone dirigente del settore ambiente del Comune –. Abbiamo tenuto conto anche della viabilità quindi avrà anche una corsia di decelerazione. Tratterà soltanto verde e scarti ma non organico quindi non ci sarà cattivo odore.