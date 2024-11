Ilnapolista.it - Caso dossieraggio, la difesa di Gravina sottolinea che l’ordine di scuderia era “asfaltare Gravina” (Repubblica)

Il presidente della Figc è ndagato formalmente per appropriazione indebita e autoriciclaggio per una nodosa vicenda nata da uno dei leak del”. Secondo la procura di Roma,potrebbe essere responsabile di un giro di denaro poco chiaro. L’ipotesi di reato è di riciclaggio e appropriazione indebita.Leggi anche:, il Pm chiede il sequestro di 140mila euro aIl tribunale del Riesame ha però respinto l’istanza di sequestro da 140.000, considerando che le finanza disiano stabili e non vi sia urgenza di sequestro dei beni. Questo però non significa che non siano state ritenute attendibili le testimonianze contro il presidente della Figc e le accuse.Come riportaoggi“Larespinge questa visione e ricorda che l’inchiesta è nata da un’attività non autorizzata di Pasquale Striano, il finanziere della Dna che accedeva abusivamente alle banche dati dell’Antimafia.