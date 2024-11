BJK Cup Italia-Slovacchia per chiudere un cerchio | Paolini&co vanno a caccia del titolo

Leggi su Sportface.it

Forlì 2017 -> Malaga 2024 e unche potrebbe chiudersi. Sette anni l’femminile del tennis – dopo i fasti del passato con ben 4 Fed Cup vinte – si ritrovava a lottare nel World Group II. Era una Nazionale che stava cercando di cambiare, con Tathiana Garbin che fece proprio l’esordio in quell’occasione sulla panchina azzurra. E per l’occasione, oltre a Francesca Schiavone e Sara Errani, decise di convocare due giovani in crescita quali Jasmine Paolini e Martina Trevisan per la prima volta. In quell’occasione finì male, con la Errani che si arrese da favorita alla 20enne Remecca Sramkova. Nel mezzo c’è stato un altro scontro risalente allo scorso anno, utile per entrambe nel percorso che ci porta a questo flash forward a oggi:si contendono ildi quella che ora è diventata la Billie Jean King Cup con Tathiana Garbin che è sempre su quella panchina, Sara Errani incredibilmente tornata punto fermo e imprescindibile di questa squadra, infine Jasmine Paolini e Martina Trevisan che sono anch’esse un po’ diventate le veterane di questo ciclo.