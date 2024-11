Ilrestodelcarlino.it - A processo c’è... Donald Trump. Ma l’imputato è greco e ha 33 anni

Si è aperto ieri a Bologna il. I guai giudiziari del tycoon, neoeletto presidente degli Stati Uniti, restano però distanti un oceano dalle aule di via D’Azeglio. Dove, invece, è in corso una causa ai limiti del grottesco. Il reato per cui è imputato il sedicente, che in realtà sarebbe un ragazzodi 33, è proprio quello di falsa attestazione: fermato per ben trenta volte, nel periodo del Covid, dalle forze dell’ordine, per ben trenta volte il giovane, sprovvisto di documenti, avrebbe dichiarato ad agenti e carabinieri di chiamarsi. Una vicenda che, all’ennesima battuta, ha portato alla denuncia del ragazzo, mai però formalmente identificato, che è stato dunque iscritto, nel fascicolo affidato alla pm Michela Guidi, con il ‘presidenziale’ alias.