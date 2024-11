Iltempo.it - 150mila euro all'anno di stipendio medio, ma arriva la protesta dei dipendenti Bankitalia

della Banca d'Italia, noti per essere tra i più retribuiti nel settore pubblico, hsollevato una polemica che non è passata inosservata. Rivendicando il mancato adeguamento degli stipendi al costo della vita, il sindacato Cisal-Sibc ha indirizzato critiche alla gestione dell'istituto, guidato dal Governatore Fabio Panetta. Nel mirino dei sindacati, svela Open, c'è il congelamento delle retribuzioni, nonostante l'inflazione crescente. Tuttavia, i numeri raccontano una realtà particolare: i 6.968della Banca d'Italia rappresentano un costo complessivo di oltre un miliardo di, con una spesa media per dipendente di circa 149.000all'. Inoltre, oltre la metà del personale appartiene a livelli apicali, con retribuzioni che possono raggiungere i 232.000per i vertici, ben al di sopra delle medie nazionali.