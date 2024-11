Quotidiano.net - Ritrovato Ethan, il bambino rapito dal padre: erano in California

Napoli, 19 novembre 2024 – È statoil piccolo, ildi 7 mesi sottratto alla mamma, Claudia Ciampa di Piano di Sorrento (Napoli), daldi cittadinanza statunitense, Eric Howard Nichols. I due genitori sono separati. Il bimbo è stato trovato indalla polizia americana, che è riuscita a rintracciare la posizione dell’uomo.era scomparso il 30 agosto durante una vacanza in Puglia, sottratto con l’inganno alla madre, alla quale sarà ora affidato e che è già in volo per Los Angeles. Per ora, il piccolo è sotto le cure delle autorità. Nei confronti di Nichols era stata presentata una denuncia per sottrazione internazionale di minore la mattina stessa della sparizione. Nei prossimi giorni, secondo quanto stabilito dalla convenzione dell’Aja, ci sarà un’altra udienza per discutere del rimpatrio.