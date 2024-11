Gaeta.it - Nuovo concorso per 190 posti all’Agenzia delle Entrate: ecco come partecipare

Facebook WhatsAppTwitter L’Agenziaha recentemente pubblicato un bando di selezione per l’assunzione di 190 funzionari tecnici e gestionali. Questo, destinato a laureati, offre numerose opportunità professionali all’interno del Ministero dell’Economia eFinanze . In questo articolo, vengono analizzati i requisiti richiesti, i profili professionali disponibili e le modalità per.Dettagli suidisponibiliIlprevede una suddivisione deitra varie famiglie professionali, evidenziando l’importanzacompetenze sia tecniche che gestionali. In particolare, i 190sono distribuiti nelle seguenti categorie:Funzionari tecnici: 66 posizioni. Di queste, 60 sono per servizi tecnici e processi di logistica e 6 per analisibanche dati del patrimonio immobiliare.