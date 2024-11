Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 5-5, Europei curling femminile in DIRETTA: le danesi portano il match all’extra end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:03 Errore di Dupont! Constantini ha tra le mani le stone della vittoria.11:01 Splendida doppia bocciata di Zardini Lacedelli! Sempre due pietrene a punto quando mancano gli ultimi due tiri per parte.11:00 Halse prova a non mollare piazzando un buon draw.10:58 Molto bene anche Zardini Lacedelli. Giulia elimina la guardia avversaria. Al momento di sono due pietrene a punto.10:56 Errore di Holtermann. Occasionissima per Mathis. Elena potrebbe dare una spallata importante alle avversarie.10:55 Come spesso accaduto Marta Lo Deserto gioca le sue due stone nella casa.10:53 Inizia l’end supplementare.che avrà a disposizione l’ultimo tiro.EXTRA END10:52 Due tiri fenomenali di Madeeine Dupont. Hit and roll clamoroso della danese, che trova i due punti che valgono l’extra end.