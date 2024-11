Lanazione.it - La Resurrezione di Piero in un film. Da oggi riprese nel cuore della città

Dopo la Madonna del Parto, anche ladiFrancesca comparirà in un. Il cartello stradale posizionato in via Niccolò Aggiunti a Sansepolcro parla chiaro: divieto di sosta dalle 8 alle 16 di, martedì 19, per "cinematografiche". Il tratto interessato è quello compreso fra via Luca Pacioli e via Giovanni Buitoni, perchè la troupe ha voluto la strada sgombera in quanto girerà leanche all’esterno del museo civico. Il titolo originariopellicola, che uscirà il prossimo anno, è "Come ti muovi sbagli" e il regista è Gianni Di Gregorio; la produzione è affidata a Bibi(la stessaserie tv "Le indagini di Lolita Lobosco" con Luisa Ranieri) e "Le Pacte", con il contributo del MinisteroCultura. Poche al momento le anticipazioni relative alla trama del, mentre nel cast vi sarebbero attori validi ma non particolarmente noti per il grande pubblico; magari, qualcuno di essi lo diverrà in futuro.