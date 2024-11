Movieplayer.it - Grande Fratello: Beatrice Luzzi lapidaria su Lorenzo Spolverato: “ha superato ogni limite"

Anche l'opinionista del reality show, che conosce bene le dinamiche della Casa, ha preso posizioni controdurante un intervento a Pomeriggio Cinque. Stasera, 19 novembre, una nuova puntata delterrà i telespettatori incollati allo schermo, ma un tema scottante domina già le discussioni online: il comportamento di. Da giorni l'hashtag #fuoriè in tendenza su X (ex Twitter), segno dell'indignazione del pubblico che chiede provvedimenti contro il concorrente per le sue azioni e dichiarazioni giudicate aggressive e fuori luogo. Anche l'opinionistaè intervenuta sulla scottante questione. Le critiche diTra i volti che hanno espresso un'opinione critica c'è l'ex attrice di Vivere, concorrente del17 e attuale opinionista del programma.