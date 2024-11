Ilgiorno.it - Fuori dal silenzio, la libertà. Il Centro antiviolenza rinnova il suo impegno

Quattordici Comuni uniti contro la violenza di genere: nel Sud-Est Milanese siil patto tra istituzioni, a tutela delle vittime di soprusi e maltrattamenti. Sono 402 le donne che tra gennaio 2021 e giugno 2024 si sono rivolte al, operativo nella doppia sede di San Donato e Peschiera Borromeo. Il servizio è pensato per chi si trova in difficoltà, o si sente in pericolo, o desidera capire meglio le dinamiche del rapporto di coppia che sta vivendo. Nel 2021 le donne che vi si sono rivolte sono state 90, 127 nel 2022. L’anno scorso le richieste di aiuto sono state 123; 62 nel primo semestre di quest’anno. Dietro i numeri ci sono storie di disagio, ma anche la volontà di migliorare la propria situazione, lasciandosi alle spalle un vissuto di sofferenza. Ilè il braccio operativo della Rete anti-violenza “dal“ che, sotto la regia del Municipio capofila, San Donato, ricomprende i Comuni della via Emilia e della Paullese.