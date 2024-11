Oasport.it - Coppa Davis 2024, la Germania senza Zverev alla prova del sempre insidioso Canada

Laprende il via quest’oggi. Otto squadre, sette partite, un’insalatiera per succedere all’Italia campione lo scorso anno sullo stesso cemento di Malaga. La sfida che pare essere sulla carta più equilibrata è quella tra, che apriranno la contesa al Carpena dalle ore 12.00. I tedeschi arrivano all’appuntamentoAlexander, che continua a rimanere ancora lontano dNazionale, lui dacritico con la formula messa su negli ultimi anni dall’arrivo del gruppo Kosmos. E dunque i teutonici si affidano a giocatori solidi, mala sua qualità: Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier e Yannick Hanfmann si giocano i due posti da singolaristi, con il doppio come punto forte con Kevin Krawietz e Tim Puetz.E intanto però c’è ilsorprendente, che non sarà nelle migliori condizioni ma ècapace di risultare fastidioso.