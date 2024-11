Lapresse.it - Billie Jean King Cup 2024, Italia domani in finale con la Slovacchia: dove vederla in tv

AllaCupl’è incon la. Le azzurre guidate da Tathiana Garbin si giocheranno il titolo nella competizione a squadremercoledì 20 novembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Il programma prevede il primo match con inizio alle ore 17. Sarà possibile vedere la sfida in chiaro e in diretta tv su SuperTennis (gratis in HD sul canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare SKY canale 224) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Grazie ad un accordo quadriennale con l’ITF (International Tennis Federation) e laCup Limited, il canale della Federazione si è assicurato i diritti in esclusiva delle due massime competizioni internazionali per nazioni. Dal 2025 al 2028, dunque, tutta laCup sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis Tv e in streaming su SuperTenniX.