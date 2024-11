Formiche.net - Nucleare, attenzione alle radiazioni ionizzanti (oltre l’energia). Parola di Campanella

Il dibattito in corso sulin questi mesi assume a tratti toni surreali, come se in discussione fosse l’accesso a quel tipo di energia in un Paese che ne è totalmente privo, per qualsivoglia uso.Dal mio osservatorio privilegiato dell’Isin, l’autorità indipendente sul, colgo come dal dibattito sia quasi assente il convitato di pietra di ogni discussione sulatomica: il vessillo della sicurezza, che, nel caso (remoto) in cui venga agitato in ambito, per lo più apre istintivamente il fianco a timori di un futuro spettrale.In realtà, la sicurezzae la radioprotezione non sono temi che diventeranno centrali se e quando l’Italia dovesse tornare a produrre energia con reattori nucleari, ma avrebbero dovuto essere già centrali da qualche decennio, perché l’Italia non solo è ancora oggi alacremente impegnata sul decommissioning delle vecchie centrali nucleari, ma vede anche sul suo territorio un massiccio utilizzo di sorgenti diper scopi medici, industriali e di ricerca, che devono evidentemente conformarsi a regole di sicurezza e cautela ben standardizzate e in linea con gli orientamenti e gli atti di indirizzo internazionalmente accreditati.