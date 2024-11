Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-5 Europei curling femminile in DIRETTA: punto svizzero nel quinto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIDALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.00SESTO END08:32ne che costringono Paetz marcare il3-5 a metà gara.08:30 Doppia bocciata di Paetz. Azzurre che quantomeno limiteranno i danni costringendo le avversarie a marcare solo un.08:28 Imprecisa stavolta Tirinzoni, che non riesce in una nuova doppia bocciata. Situazione interessante quando entra in gioco Constantini.08:26 Doppia bocciata di Tirinzoni che apre il gioco a tre stone dalla conclusione delend.08:24ne che provano a mettere pressione alle avversarie mettendo due stone anel cuore della casa.END08:18 Ottimo il draw di Constantini.