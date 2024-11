Secoloditalia.it - Liguria, Bucci presenta la giunta: “Squadra forte. Siamo i primi ad avere il Consiglio superiore della sanità

Leggi su Secoloditalia.it

Nel periodo”stati veloci. Io sono contento, direi che lotutti. Ci sono state delle discussioni ma oggi abbiamo un accordo finale. La nostra richiesta come sapete è di aumentare il numero degli assessori”. Marco, presidenteRegione, hato la nuovaregionale in tempi record. E’ composta da sei uomini e una donna e vede la riconferma di quattro dei sette assessori dell’era Toti. L’hata questo pomeriggio, nella Sala TrasparenzaRegione. “Sono dispiaciuto che ci sia solo una donna in. In futuro cercheremo di aumentare la rapnza femminile; ma sia in Comune che in Regione la rapnza femminile è giàa quella maschile anche tra i dirigenti”. Questa la replica a chi si è fondato come un’Erinne sulla scarsa presenza femminile nella nuova