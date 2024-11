Ilfattoquotidiano.it - “Le parole fanno male. Mi dicevano ‘perché hai la bocca così?’. Sono bella e sono coraggiosa, me lo dico da sola”: Camilla Mancini a Le Iene contro il bullismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un messaggio toccante, coraggioso e ricco di emozioni. La figlia dell’ex allenatore della Nazionale Robertoè stata ospite a “Le”., che ha pubblicato il suo primo romanzo “Sei una farfalla”, ha affrontato con un monologo il tema deldi cui è stata vittima., a causa di un problema durante il parto, è nata con una paresi sul viso e una mobilità ridotta.“Stasera voglio immaginare che questa telecamera sia uno specchio e guardarmi dritta negli occhi, anche se non è facile. Per anni ho combattutola mia immagine, evitando di guardarmi, ma adesso voglio provarci. – ha detto, iniziando il suo lungo monologo – Vedo me,, e vorrei dirle: ‘Sorridi, sei’. Non te l’ho mai detto perché ero troppo severa, avevo un’idea di perfezione che (adesso lo so) era irraggiungibile.