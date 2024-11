Superguidatv.it - “La coda del diavolo”, intervista al regista Domenico De Feudis e agli attori Luca Argentero e Cristiana Dell’Anna

Cosa si prova ad essere incastrato per un omicidio che non si è commesso? E’ quello che succede a Sante Moras, ex poliziotto oggi guarda carceraria, personaggio interpretato danel film “Ladel” in onda lunedì 25 novembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Un action thriller ad alta tensione in cui Sante Moras si troverà ad indagare su una rete criminale invischiata nel traffico di esseri umani. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago, Sante decide che l’unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti.alDeNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivae ilDe