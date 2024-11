Sport.quotidiano.net - Italia-Francia 1-3, le pagelle degli azzurri

Leggi su Sport.quotidiano.net

VICARIO 5 Sorpreso ma non meno colpevole di altri sulla doppia capocciata di Rabiot, sfortunato su Digne. Serataccia. DI LORENZO 6,5 Con le buone e con le cattive tiene a distanza Thuram. BUONGIORNO 5,5 Non bene sul gol dello 0-1, anticipato nettamente da Rabiot. BASTONI 6,5 Il temuto Kolo Muani gli sfugge solo in avvio. CAMBIASO 6,5 Il valore aggiunto nel primo tempo, non solo per lo splendido sinistro che riapre i giochi. Nella ripresa quasi combina un pasticcio difensivo, poi sfiora il bis (st MALDINI sv) FRATTESI 5,5 Incrocia Rabiot, cerca di non dargli spazio ma non è sempre lucido negli inserimenti. (st RASPADORI 5,5 Non aggiunge la qualità richiesta) LOCATELLI 5 Lento e macchinoso davanti alla difesa, Nkunku va a velocità doppia. Spreca da posizione favorevole e si perde Rabiot sul terzo gol.