Gaeta.it - Innovazione nella polizia scientifica: tesi del dottorato dedicata alla lotta contro la violenza di genere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un importante traguardo è stato raggiuntograziepresentazione delladidi Paolo Contardo, Sovrintendente delladi Stato e membro del repartodel Commissariato di Fabriano. Questaè stata recentemente donata al Questore di Ancona, Cesare Capocasa, come risultato di un protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Interno e l’Università Politecnica delle Marche. Il lavoro di Contardo si concentra su argomenti innovativi e cruciali per le dinamiche forensi, in particolare su temi come la dattiloscopia e i rilevi segnaletici.Una ricerca innovativa per laIldi Paolo Contardo ha esplorato vari ambiti della, con un occhio particolare sulle applicazioni forensi.