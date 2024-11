Lettera43.it - Furto al castello di Windsor: William e Kate dormivano poco lontano

Leggi su Lettera43.it

Paura aldi, dove due ladri si sono introdotti nel parco della residenza reale per rubare alcuni veicoli agricoli. Secondo fonti del Sun, che per primo ha riportato la notizia, ilrisale al 13 ottobre e sarebbe avvenuto quando il principee la moglieMiddleton si trovavano nel cottage vicino assieme ai loro figli. Re Carlo III e Camilla invece non erano presenti. Le indagini sono ancora in corso, tanto che i responsabili fuggiti a bordo dei mezzi rubati non sono stati individuati. Non è la prima volta chesi ritrova a fare i conti con una falla nella sicurezza: nel 2021 un 23enne fece irruzione con una balestra dicendo di voler assassinare l’allora regina Elisabetta II.La ricostruzione delaldie cosa hanno rubatoLa polizia britannica ha confermato al Sun che ilrisale alla sera del 13 ottobre.