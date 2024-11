Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Emilia Romagna, Schlein esulta per De Pascale: “Vittoria segno dove possiamo arrivare uniti. Risultato straordinario per il Pd”

“Una bellissima, unaemozionante, quella di Michele De. Sarà un grande presidente dell’. Grazie per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso. È ildi unache è anche ladella coesione di una squadra, di una coalizione e dell’unità del Pd”. Così la segretaria del Pd Elly, a Bologna, nel quartiere generale del candidato di centrosinistra alla presidenza dell’, Michele de, commentando i risultati delleregionali. La, ha proseguito, è “undiquando siamoe compatti intorno all’obiettivo”. Secondo la dem, che ha ringraziato elettori ed elettrici, “si profila un datoper il Pd e questo conferma la responsabilità che ci sentiamo come perno per la costruzione dell’alternativa a queste destre”.