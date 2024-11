Calciomercato.it - Conferma Maignan: decisivo con la Francia, ora il rinnovo col Milan | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’estremo difensore, protagonista anche con la sua Nazionale. Ora il prolungamento del contratto: i dettagli Ladi Didier Deschamps ha chiuso al primo posto il Gruppo 2 della League A di Nations grazie al successo per 3 a 1 contro l‘Italia. Un successo arrivato grazie alla doppietta di Adrien Rabiot.con la, ilcolsi avvicina CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista, ripartito dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, è stato dunque il protagonista principale della sfida, ma se i transalpini accedono ai Quarti di finale da primi il merito è anche di Mike. Il portiere del, nel suo San Siro, si è messo in mostra con una super parata, con cui ha neutralizzato un tiro di Moise Kean, destinato ad insaccarsi in rete, proprio nei secondi finali.