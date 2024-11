Formiche.net - Chi voterà la nuova Commissione Ue? Dialettica politica e posta in gioco

Giorni decisivi per la formazione del nuovo esecutivo europeo che dovrebbe essere votato dall’Europarlamento, riunito in sessione plenaria, mercoledì 27 Novembre a Strasburgo.In base alla normativa europea, i commissari designati, vengono valutati, dalle commissioni parlamentari dell’Eurocamera in apposite audizioni al termine delle quali ciascun candidato potrà essere approvato, bocciato oppure rimandato, un po’ come a scuola.Le audizioni si sono tenute tra il 4 e 12 novembre e come sempre accade in occasione di ogni rinnovo dellaeuropea, l’Europarlamento “mostra i muscoli” e i gruppi politici cercano di alzare lainattraverso un sistema di reciproci veti incrociati, ma fa parte del.I ben informati sostengono che questa volta il primo gruppo che ha iniziato a porre veti è stato quello dei socialisti (Pse) che contesta al Commissario designato Raffaele Fitto la carica di vice presidente esecutivo dellaeuropea (non il suo ruolo da commissario) e ha espresso forti dubbi sul commissario ungherese uscente designato Oliver Varhely.