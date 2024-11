Lapresse.it - Belve, al via nuova stagione con Flavia Vento ospite. Cosa dice su Totti e Ilary

Torna ‘’, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani: in prima serata, ogni martedì dal 19 novembre. Tra gli ospiti della prima puntatache in un serrato confronto, intimo e sorprendente, si racconta a tutto campo e senza freni. Non chiede scusa aBlasi per il gossip su Francescoe nello studio di Francesca Fagnani,parla di castità (“rimarrei vergine”), di sesso (che definisce “satanico”), di spiritualità e visioni della Madonna in un golf club alle porte di Roma.Alle tante e incalzanti domande di Fagnani la showgirl ed ex modella offre risposte inedite e inattese, a tratti esilaranti: dai suoi esordi televisivi al famoso gossip conalla vigilia del matrimonio conBlasi. Proprio della celebre “intervista bomba” in cui si parlava di una notte d’amore con, Fagnani domanda ase sente almeno di chiedere scusa a: “Io non mi devo scusare con nessuno!” replica lei senza indugi.