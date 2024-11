Lopinionista.it - “Ascoltare gli alberi”, la colonna sonora di “Fiore mio” curata da Vasco Brondi

MILANO – E’ uscito per Carosello Records “gli” (musiche e canzoni ispirate al film “mio” di Paolo Cognetti), ladiche contiene le musiche originali realizzate dal cantautore per “mio”, il primo film scritto, diretto e interpretato dallo scrittore Paolo Cognetti, al cinema il 25, 26 e 27 novembre (tutte le info e i cinema su www.mioilfilm.it).Laè stata anticipata dagli inediti “gli” – scritto daper i titoli di coda del film – e “3000 metri” e contiene inoltre il brano “Tornare a casa”, che vede la partecipazione straordinaria di Paolo Cognetti. Si tratta di un esordio condiviso sia per il cantautore, che si è cimentato per la prima volta nella scrittura delle musiche originali di un film, che per lo scrittore, che mai prima d’ora aveva prestato la sua voce per un brano.