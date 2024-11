Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Endless Love, Puntate Turche: Emir Sequestra Kemal!

: Nihan estanno per sposarsi, maSoydere mettendo a serio rischio la sua vita!prosegue e, nel corso delle, si arriverà all’atteso momento delle nozze tra Nihan e. Finalmente i due protagonisti saranno in procinto di realizzare il loro grande sogno, ma ancora una voltainterverrà e finirà perre, mettendo a rischio la sua vita. Ma ecco che cosa sta per succedere.chiudein una camera iperbarica il giorno delle nozze!Nel corso delledi, arriva la tanto attesa rivincita per Nihan e. Con un test del DNA consegnato al tribunale, viene ufficializzata la vera paternità di Deniz. A quel puntoperde tutti i suoi diritti sulla bambina, mentre Nihan riesce ad ottenere con successo il divorzio.