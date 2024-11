Thesocialpost.it - Addio Antonia Capasso: si è spenta a 25 anni la cantante che aveva emozionato l’Italia

, conosciuta da tutti come Cassandra,solo 21nel 2020 quando un suo video, realizzato durante il lockdown, toccò il cuore di molte persone. Era in stato di recupero, mentre completava un ciclo di chemioterapia presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, e cantava magistralmente la canzone che avrebbe dovuto presentare al talent show “Amici” di Maria De Filippi, per il quale era stata ammessa.Leggi anche: Razzi dal Libano verso Tel Aviv, si scatena un violento incendio tra i grattacieliPrima di scoprire di avere un linfoma linfoblastico,pianificato di partecipare al provino, ma alla fine dovette sostenerlo tramite Skype. Originaria di Frattamaggiore, un vivace comune nella zona nord di Napoli,affrontato numerosi trattamenti, compreso un trapianto a causa della sua malattia.