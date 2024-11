Metropolitanmagazine.it - Valeria Golino e Angharad Wood, chi sono le ex fidanzate di Riccardo Scamarcio e la figlia Emily: “Sono stato un testa di c***o”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nonostante il successo,è semprelegato ai valori della vita e all’amore, proprio per questo le ex disolo due: l’attrice– ex compagna dell’attore – e l’ex moglie. La prima è attrice e regista, classe 1965, ha recitato in moltissimi film tra cui “Rain Man” a fianco di Tom Cruise e Dustin Hoffman o “Lupo solitario” con Sean Penn. Legati dalla passione per il cinema, lastati una coppia dal 2005 al 2016, si erano incontrati sul set del film “Texas” e travolti dalla finzione cinematografica, in cui un giovane e una maestra si innamoravano, la passione è scattata realmente. Nonostante la differenza d’età,e la sua exerano diventati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, poi però è arrivata la rottura.