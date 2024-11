Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 6-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: azzurri alla caccia della rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Si riparte.52? Gioco bloccato per un problema occorso a Aptsiauri, pilone destro deini.51? Ennesimo vantaggio guadagnato dall’, probabile che ini possano esser sanzionati con un cartellino.50?che spinge a tutta, siamo entro i cinque metri dlinea di meta.48? Menoncello perde il pallone, ma c’era vantaggio e l’decide di andare in rimessa.47? Azione offensiva ben condotta dall’, c’è vantaggio per gli.45? Spinta superiore, crolla la linea azzurra e calcio di punizione fischiato contro l’.44? Mischia che si deve ripetere per la terza volta.43? Crollano le prime linee, si ripete la mischia.42? Niniashvili calibra malissimo il calcio, pche termina in zona morta e mischia in favore dell’