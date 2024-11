Gaeta.it - Le Atp Finals rimangono in Italia fino al 2030: un accordo che rafforza il legame con il tennis

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le Atp, uno degli eventi più attesi del circuitotico mondiale, continueranno a svolgersi inanche dopo il 2025. Questo è stato ufficializzato in un comunicato congiunto dall’Atp e dalla Federazionenae Padel , che hanno prolungato l’di ospitalitàal. Torino, che ha già ospitato il torneo con successo negli ultimi anni, sarà ancora una volta al centro dell’attenzione, offrendo ai tifosini l’opportunità di assistere ai migliori giocatori del mondo in azione.Il successo dell’come sede delle AtpNegli ultimi quattro anni, l’ha dimostrato di essere all’altezza del compito, offrendo un’accoglienza calorosa e una logistica impeccabile per un evento di tale portata. Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp, ha sottolineato come l’abbia contribuito a creare un’esperienza indimenticabile per gli atleti e per il pubblico.