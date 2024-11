Ilrestodelcarlino.it - La nebbia fitta ferma la Spal, alle 15 il recupero a Legnago

, 17 novembre 2024 – Pur avendo un presidente padano che dovrebbe conoscere queste lande, la Lega di serie C rimedia una figuraccia rimandando a casa dalladii 712 tifosi dellaconvocati invano in un orario malato per il mese di novembre. Tant’è, chi guarda più a queste cosucce, vero?, sfida tra ultima e penultima, finisce prima di cominciare perché è subito chiaro che non si potrà giocare. E così è.15 GIORNATA CAMPIONATO SERIE C CALCIO 2024-2025 ANDREA DOSSENA PERPLESSO SULLE POSSIBILITA DI GIOCARE L’arbitro napoletano Luongo effettua un primo sopralluogo coi capitani Antenucci e Pelagatti all’ora del fischio d’inizio e poi ritenta ogni quarto d’ora fino all’ultima chiamata regolamentare delle 18,15, salvo poi rimandare tutti a casa.