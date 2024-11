Secoloditalia.it - Jannik Sinner, l’Italia che vince. A Torino batte i migliori del mondo e si conferma il numero 1

Percorso netto, neanche un set perso, fino alla finale, nel torneo più difficile del, quello nel quale tutti i più forti giocavano contro di lui, contro il1.non ha deluso: ha vinto le Atp Finals diimponendosi in finale sullo statunitense Taylor Fritz,5 Atp, e conquista la vittoria70 della sua strepitosa stagione.che è arrivato in finale con quattro vittorie e senza perdere un set,ndo all’esordio Alex De Minaur (6-3, 6-4), poi Taylor Fritz nel secondo incontro (6-4, 6-4) e Daniil Medvedev nel terzo match (6-3, 6-4), qualificandosi per le semifinali da primo del gruppo Nastase. In semifinale l’azzurro ha regolato Casper Ruud 6-1, 6-2, per poire di nuovo, nel giro di una settimana, Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 23 minuti.