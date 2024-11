Oasport.it - Equitazione: Richard Vogel vince nel salto ostacoli a Stoccarda. Giulia Martinengo Marquet chiude a centro gruppo

Leggi su Oasport.it

La quinta tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025, disputatasi a, è andata ufficialmente in archivio pochi minuti fa con la vittoria del tedesco.Il “padrone di casa”, in sella a United Touch S, si è imposto al jump off – in regime di percorso netto, dopo il primo round – con il crono di 41.39 precedendo l’irlandese Denis Lynch, secondo col tempo di 44.37 montando Brooklyn Heigts, e il francese Kevin Staut, terzo a 42.67 ma con 4 penalità nel momento dello spareggio insieme al suo cavallo Dialou Blue PS.In casa Italia, invece, c’è da registrare il 21esimo posto di: l’azzurra in sella a Delta Del’Isle ha completato il suo percorso a 73.58 con 8 penalità.La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2024-2025 è comandata al momento dallo stesso Kevin Staut, con 49 punti, mentre al secondo posto c’è proprio, con 42 punti, 40 dei quali ottenuti con la vittoria odierna e quella di Lione.