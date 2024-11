Justcalcio.com - ‘Cristiano Ronaldo e Neymar prolungheranno i loro contratti in Arabia Saudita? Facciamo un lavoro di facilitazione, ma decidere spetta ai giocatori e ai club’ Il capo della Pro League saudita rivela come funzioneranno le trattative per la coppia in scadenza di contratto

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.La Prosi è trasformata quando Cristianosi è trasferito nel paese dopo la Coppa del Mondo del 2022, ma la leggenda portoghese si sta avvicinando alla fine del suo attualecon l’Al Nassr.ha firmato undi due anni e mezzo quando è arrivato al club di Riad, ma ilscadrà quest’estate, non molto tempo dopo che l’attaccante compirà 40 anni.Nonostante la sua età, però, l’ex stella del Manchester United e del Real Madrid punta ancora a giocare almeno fino alla Coppa del Mondo del 2026.L’amministratore delegatoLega Pro dice la suaCristianoesulta per il gol dell’Al Nassr (Credito immagine: Getty Images)ha segnato più di 50 gol nella Proda quando si è trasferito nel paese: anche gli attuali accordi sui diritti televisivi all’esterolega scadono alla fine di questa stagione, e la presenza continuapiù grande stellalega avrebbe valore finanziario quando tali diritti saranno rinegoziato.