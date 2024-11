Liberoquotidiano.it - "Cosa mi aspetto da San Siro": le pesanti parole di Donnarumma a poche ore dal ritorno

A volte ritornano. E a volte ritornano proprio a San. Si parla di Gigio, che nella serata di oggi - domenica 17 novembre - scenderà in campo nel suo vecchio stadio, il Meazza, con la maglia dell'Italia, impegnata nel suggestivo match di Nations League contro la Francia. E per Gigio, la cui rottura col Milan è stata a dir poco traumatica, ila Sannon è mai semplice: i precedenti stanno lì a dimostrarlo e, soprattutto, i tifosi inviperiti stanno lì ad aspettarlo. Tant'è, Gigio ha le spalle larghe. E soprattutto ora ha davanti a sé una squadra solida, sulla quale ragione. "Eravamo divisi. E i risultati non ci hanno aiutato. Da settembre sono arrivati molti giovani, con voglia di lavorare e stare insieme", spiega il portiere del Psg. "Ora la differenza la sta facendo il gruppo, oltre a tutto quello che sta costruendo l'allenatore.