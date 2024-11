Gaeta.it - Affondamento di natante da pesca a Marina Dorica: il pescatore si salva nuotando a riva

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Undedicato alla, lungo circa sette metri, è affondato all’alba di ieri nei pressi della scogliera del bacino di. Questo episodio ha attirato immediatamente l’attenzione delle autorità marittime, che si apprestano a condurre un’indagine per determinare le cause dell’incidente. La prontezza di untore ha però evitato potenziali conseguenze disastrose, portando a termine con successo un’azione ditaggio personale.Il drammaticodelL’deldaè avvenuto in circostanze che necessitano ulteriori chiarimenti. Le prime informazioni indicano che ilstava operando normalmente quando, per motivi ancora da chiarire, ha iniziato a imbarcare acqua. La situazione ha preso una piega seria, obbligando iltore a prendere una decisione rapida per preservare la propria vita.