Voci, radiografie e vestiti. Istantanee dall'inferno

“Dentro gli occhi, oltre al corpo“: a Cernusco apre la mostra “parlante“ che racconta la violenza sulle donne. Un percorso sensoriale cone video in Filanda "per sperimentare direttamente tutto quello che non si vede nelle storie di sopraffazione". Inizia così la lunga marcia della città verso la giornata nazionale antiviolenza, il 25 novembre: 9 giorni di eventi, ci saranno anche incontri con la Rete Viola, il network dei 29 Comuni dell’Adda-Martesana che si occupa del problema, (lunedì alle 10 in sala Camerani), una mostra fotografica sulla vita quotidiana delle donne (23 novembre alle 20 alla Casa delle arti), fino alla posa di una grande sedia rossa con storie di mogli, fidanzate e madri vessate. Oggi, l’esposizione già visitata dalle scuole giovedì e venerdì ospiterà il pubblico dalle 14 alle 18 (ingresso libero su prenotazione tramite i canali social del Comune).