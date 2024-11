Ilfattoquotidiano.it - “Senza simbolo di Italia Viva l’aria è migliore”: le basi Pd e M5s e il voto in Emilia. Renzi promette agli elettori: “La prossima volta lo avremo”

I leader del centrosinistra arrivano inRomagna per gli ultimi giorni della campagna elettorale. Uniti nel sostenere il candidato alla presidenza, il dem Michele De Pascale. Ma divisi nei loro tour. Gli appuntamenti di Schlein, Conte ecorrono paralleli lungo la via, ma non si incrociano mai. Niente foto di gruppo. Niente comizi sullo stesso palco. I leader si evitano. Ognuno per sé, tutti per De Pascale.Matteosceglie un hotel del centro per la sua tappa bolognese. Ma nella sala, così come sulla scheda elettorale, non compare nessun logo di. “Ce lo hanno negato, abbiamo dovuto fare una lista civica, non ci volevano” racconta un’elettrice. Nientedunque, ma c’è il candidato diStefano Mazzetti, nella lista civica Civici, con De Pascale.