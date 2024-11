Gaeta.it - Red Canzian: la musica è lontana dalla politica e guarda al futuro

Facebook WhatsAppTwitter La questione del rapporto traè al centro del dibattito contemporaneo, e Red, storico membro dei Pooh, esprime la sua visione in merito. Mentre artisti come Bruce Springsteen e Taylor Swift si schierano pubblicamente su temi politici,ribadisce la necessità di mantenere lain una dimensione di leggerezza e spensieratezza. La posizione di questo artista italiano si fonda sull’idea che la creatività dovrebbe prevalere su qualsiasi impegno ideologico.La posizione di Redsusostiene che l’artista non debba esporsi pubblicamente su questioni politiche. Secondo lui, il rischio di schierarsi è elevato, poiché metà del pubblico potrebbe avere opinioni diverse. Lo spostamento di focus verso iniziative politiche potrebbe compromettere la freschezza e l’energia della, elementi fondamentali per l’interpretazione e l’espressione artistica.