Gaeta.it - Pozzuoli: un nuovo piano urbanistico fino al 2050 per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito aperto al pubblico “Città pubblica,economico, paesaggio e linea di costa” ha concluso una tre giorni dedicata alComunale di. Questo evento ha messo in luce l’importanza di una visione strategica per la città flegrea che possa guidare il suoal, integrando la gestione dei rischi ambientali, ladei paesaggi locali e l’integrazione con l’area metropolitana e i contesti regionali e nazionali.L’importanza di una visione a lungo termineIlComunale disi propone come uno strumento fondamentale per tracciare un percorso didella città nei prossimi trent’anni. Lorenzo D’Agostino, dirigente del settoredel comune, ha evidenziato la necessità di considerare il porto dicome un volano per la crescita economica e sociale del