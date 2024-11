Agi.it - Operaio ferito e 'scaricato' vicino a un benzinaio, a Trieste un nuovo caso Satnam

AGI - E' rimastoriportando traumi in vari punti del corpo dopo essere caduto da un'altezza di tre metri, probabilmente in un cantiere, ma invece di essere soccorso e portato in ospedale, il 53enne egiziano è stato '' nei pressi di un distributore di benzina. E' accaduto il 13 novembre a Grado, rinomata località balneare in provincia di Gorizia, e la notizia è rimbalzata due giorni dopo sui siti dei quotidiani del gruppo Nem. Il 53enne è stato trasin ambulanza e poi in elicottero all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi per i molti traumi al corpo ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Ilha subito richiamato alla memoria quello di Satnam Singh, divenuto un tragico simbolo delle vittime del caporalato: il 31enne bracciante indiano il 19 giugno scorso aveva perso un braccio mentre lavorava nei campia Latina e il suo datore di lavoro, anziché soccorrerlo, lo aveva abbandonato agonizzante davanti casa.