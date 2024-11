Quotidiano.net - Moto 125 in autostrada con il nuovo codice, ecco da quando

Roma, 16 novembre 2024 – Ci sono anche le125 ine tangenziale nella riforma deldella strada 2024. Sì, ma da? Sarà legge entro Natale, secondo gli ultimi annunci del ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il Senato sta completando l’esame del testo che non dovrebbe subire nessuna modifica. Tra le novità che hanno maggiormente agitato il settore delle due ruote c’è sicuramente il casco obbligatorio per i monopattini, fortemente osteggiato dalle società di sharing che invece erano d’accordo sulle altre due misure decise, la targa e l’assicurazione, la seconda del resto è già presente in questa fetta di mercato, sarà il privato a doversi adeguare. Le parole di Confindustria Ancma “Le125 insono una battaglia che portiamo avanti da almeno 10 anni.