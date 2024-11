Liberoquotidiano.it - 'Le Pro Loco sono un motore economico delle comunità italiane', a Roma l'Assemblea dell'Unpli

, 16 nov. - (Adnkronos) - Incremento del turismo locale, rivitalizzazione dei borghi interni alle prese con il tragico fenomenoo spopolamento, promozioneeccellenze enogastronomiche, supporto all'economia locale, tutela del patrimonio culturale immateriale e socialità. Le Pro, si legge in una nota,unper le, ritenute importanti da più di 9 italiani su 10 nella promozione del territorio e nella conservazionetradizioni locali, secondo un'indagine del Censis condotta nel 2024 per- Unione Nazionale Pro. In Italiaoltre 6400 le Prorappresentate dall', coinvolgono una rete di più di 500 mila persone impegnate nell'organizzazione e promozione di attività, servizi ed eventi per la, per un totale di 25 milioni di ore di volontariato l'anno.