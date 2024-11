Gaeta.it - La nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta”: esplorando legami tra risorse e disuguaglianze

Facebook WhatsAppTwitter Il programma “– Un” di Mario Tozzi ritorna su Rai3 con unadedicata all’esplorazione della connessione tranaturali e impatto sociale ed economico. Questa prima puntata, in onda il 16 novembre 2024, propone un’analisi approfondita delle ingiustizie storiche e moderne legate all’estrazione mineraria, focalizzandosi in particolare su diamanti, oro e il loro secolare legame con il Sudafrica e l’Australia.Sabato 16 novembre 2024: i temi nel programmaSabato 16 novembre alle ore 21.05, “– Un” si apre con un interrogativo intrigante: cosa collegano i diamanti e l’oro con l’apartheid sudafricano? Mario Tozzi, geologo di fama e conduttore del programma, guiderà gli spettatori attraverso un viaggio che esplorerà come leminerarie hanno influenzato nonla geologia, ma anche la storia e le vite dei popoli.