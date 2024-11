La città di Fiumicino rende omaggio alla Dottoressa Oriana Scatolini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 novembre 2024 – Sono molti i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni, che oggi hanno resoal feretro della, esposto al Comune di. A seguire si sono svolti i funerali presso la parrocchia Stella Maris di. La, premiata lo scorso 8 marzo dall’Amministrazione comunale come donna dell’anno nell’ambito della sanità, è scomparsa improvvisamente, giovedì 14 novembre, all’età di 77 anni.Il sindaco Mario Baccini, presente alle celebrazioni, ha espresso il suo sentimento di vicinanzafamiglia e la sua stima per una donna che ha saputo diventare un punto di riferimento per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla.“Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto, una donna che ha dedicato tutta la sua vita al benessere dei più piccoli, contribuendo in maniera significativaloro crescita.