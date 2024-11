Zon.it - “Italia Verde, Ambiente e Futuro” a Campagna: valorizzazione del territorio e progetti di educazione ambientale

Ieri sera, presso l’Hotel Capital di, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale “”, sodalizio presieduto da Rolando Giorgio, che ha puntato molto su questa iniziativa di promozione edel, che passa attraverso le fondamentali tematiche del rispettocon il coinvolgimento dei giovani.Tanti i partecipanti e gli ospiti che hanno presenziato alla cerimonia inaugurale di questo sodalizio, tra cui i soci fondatori dell’Associazione e il Sindaco di, Biagio Luongo, che si è complimentato con i promotori di un progetto sociale che punta al rilancio deldi, anche dal punto di vista delle bellezze storico-architettoniche che lo caratterizzano.“Appuntamento significativo per la Città di– ha sottolineato il Sindaco Luongo – per valorizzare l’e per conservare tutto ciò che è bello attraverso la preservazione dei beni culturali con la significativa iniziativa dell’orto botanico, che coinvolge i giovani in un legame tra presente eper cambiare stili di vita e insegnare loro il rispetto del proprio”.