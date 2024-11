Quifinanza.it - In arrivo a dicembre un bonus di 154 euro per oltre 400mila pensionati

a basso reddito riceveranno con la rata della pensione ildi 154,94. Questo beneficio, previsto dall’articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), è esentasse e verrà erogato automaticamente in via provvisoria, basandosi sull’importo della pensione attuale e sull’ultimo reddito registrato nei database dell’Inps, purché non precedente al 2020.Come comunicato dallo stesso Istituto nel messaggio n. 3821/2024, con la stessa mensilità disarà versata un’ulteriore somma a circa 200milache hanno compiuto 64 anni dopo il 1° agosto 2024.Chi sono i beneficiariIl beneficio è riservato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici (diretti, anche di invalidità, o indiretti) erogati dall’Inps, inclusi lavoratori dipendenti, anche del settore pubblico, e autonomi, nonché dagli aderenti alle casse professionali.